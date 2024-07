Mulher encontrada morta dentro de casa em chamas

Uma mulher com cerca de 40 anos foi encontrada morta, esta segunda-feira, no interior de uma habitação em chamas em Estarreja, no distrito de Aveiro, informou fonte dos bombeiros.

O alerta para o incêndio urbano na freguesia de Salreu foi dado cerca das 8h30, tendo mobilizado 12 operacionais e quatro viaturas.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Estarreja, Joaquim Rebelo, referiu que durante o combate às chamas encontraram "uma vítima carbonizada".

Segundo o mesmo responsável, o corpo será da dona da casa.

O comandante referiu que, pelas 11h30, o incêndio já estava extinto e que a habitação se encontra "quase destruída".

A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local para investigar o caso.