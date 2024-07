Medicina e Engenharia Aeroespacial com mais vagas

O concurso nacional de acesso ao Ensino Superior arranca esta segunda-feira com mais vagas. Os alunos podem contar com 54.601. É um aumento de 290 lugares em relação ao ano passado e muito deles estão em duas novas licenciaturas: Medicina em Aveiro e Aeroespacial no Porto. O concorrido curso de Medicina, é um dos que vai ter mais novas vagas, num total de 53. Para este aumento contribui em muito a abertura do curso na Universidade de Aveiro, que arranca com 40 lugares. Os restantes 13, são distribuídos entre as Universidades da Beira Interior (+5) e de Coimbra (+8). No total, vão estar disponíveis cerca de 1.600 vagas para a formação de médicos, contando com a Universidade Católica (50 vagas).

Entre os cursos com média de entrada mais elevada, também vai abrir uma nova licenciatura em Engenharia Aeroespacial, com 30 vagas, na Universidade do Porto, que se junta aos já existentes nas universidades de Aveiro, de Lisboa e do Minho na oferta desta área científica. No total, os alunos passam a contar com cerca de duas centenas e meia de lugares, mais de metade deles estão no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Cursos de professores com cerca de mil vagas Em ano de aumento de vagas no Ensino Superior, também os cursos de formação de professores para o 1º e 2º ciclos do ensino básico, ganham mais 38 lugares, para um total de quase mil (993), que na sua maioria estão nos institutos politécnicos, mas estes cursos também se encontram nas universidade do Algarve, de Aveiro, de Évora, do Minho, de Trás-os-Montes e Alto Doutro, da Madeira e dos Açores. Mas é Arquitetura, na Universidade de Lisboa, o curso que mais viu crescer o número de vagas, mais 50 para cerca de duas centenas (209).

Já em sentido contrário, o curso de Gestão do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa, viu emagrecer, em 31, o número de lugares disponíveis para o próximo ano letivo. Como já é habitual Direito, na Universidade de Lisboa, é o curso com mais vagas disponíveis: 445, um número que se repete de ano para ano. Os cursos com menos vagas estão no Instituto Politécnico de Leiria. Só podem entrar cinco alunos em Engenharia Eletrotécnica e outros tantos em Engenharia Mecânica, uma redução para metade face ao ano passado. Notas mais altas nas Engenharias e Medicina Olhando para as médias, mais uma vez, Engenharia Aeroespacial foi o curso que recebeu os alunos com melhores notas. O último a entrar no ano passado, na Universidade do Minho teve mais de 18,8 valores. Em Lisboa e Aveiro a média rondou os 18,6 valores.

Mas as notas acima de 18 valores não são um exclusivo desta área, também se encontram em outras engenharias, como Engenharia e Gestão Industrial, Bioengenharia e claro, também a Medicina e Arquitetura. Do outro lado da tabela, contam-se uma dúzia de cursos com nota abaixo de 10 valores, entre eles Agronomia e Gestão, no Instituto Politécnico de Viana do Castelo; Ciência e Tecnologia dos Alimentos, no Instituto Politécnico de Beja, e Enologia na Universidade de Évora. Prazos do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior No concurso deste ano, os alunos podem contar com mais vagas. Se somarmos todos os regimes especiais de ingresso, (como por exemplo, candidatos maiores de 23 anos, estudantes internacionais, titulares de cursos superiores, ingresso em Medicina por licenciados), o número total sobe para mais de 78 mil (78.158), a que acrescem ainda as vagas no ensino superior privado, cerca de 24 mil.