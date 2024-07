Homem detido por roubar 30 mil euros quando iam ser depositados

Um homem com 37 anos foi detido no domingo, em Almada, por, no dia anterior, ter roubado 30 mil euros a um jovem, quando este ia a uma instituição bancária fazer um depósito, anunciou esta segunda-feira a PSP de Lisboa.

Numa nota, a PSP revelou que a vítima, com 25 anos, deslocou-se no sábado a uma instituição bancária para fazer um depósito de 30 mil euros em numerário, que resultaram de vendas de um estabelecimento, quando o suspeito lhe retirou a bolsa que levava ao ombro, pelo método de esticão.

A vítima resistiu, segurando com força a bolsa, até que o assaltante o agrediu "com um soco, ao mesmo tempo que simulava ter uma arma à cintura", descreveu a PSP.

A vítima ainda perseguiu o suspeito e conseguiu, com a ajuda de outro cidadão, ver o carro usado na fuga.

O suspeito foi identificado pela PSP e acabou por ser intercetado no domingo na Costa de Caparica, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, enquanto conduzia um veículo avaliado em vinte mil euros.

O homem resistiu à detenção e não colaborou com a PSP, nem indicou o local onde terá guardado a totalidade do dinheiro.

Adiantando que o suspeito já cumpriu pena de prisão por crimes violentos, a PSP acrescentou que o suspeito, detido através de mandado de detenção fora flagrante delito, foi reconhecido pela vítima e pela testemunha.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação da medida de coação.