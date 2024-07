Habitação. Moedas pede ao Governo "rapidez" nos reembolsos

No final da cerimónia de assinatura dos acordos para a construção de habitações com autarquias de 14 municípios de Lisboa e Vale do Tejo e quatro da região Norte, Carlos Moedas destacou "a grande notícia" de Lisboa ter recebido mais 100 milhões de euros , que se somam aos 100 milhões que já tinha aprovados.

Carlos Moedas frisou que as câmaras precisam de "receber mais dinheiro para poder fazer mais" e assumiu a "pequena pressão ao Governo".

O autarca da capital realçou também que se está a começar a "sentir a falta" de empreiteiros para executar as obras, o que também já fez subir os preços.

"Temos conseguido manter os preços mais ou menos dentro daquilo que é ainda razoável", disse, apelando ao Governo que ajude as autarquias quando os preços aumentam.

O autarca destacou que já foram entregues "quase duas mil habitações" em Lisboa e que a câmara apresentou 400 milhões de euros em projetos (dos quais 200 milhões foram aprovados).

26 mil habitações até junho de 2026

Esta segunda-feira, 14 municípios de Lisboa e Vale do Tejo (Almada, Alcochete, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Odivelas, Oeiras, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira) e quatro da região Norte (Fafe, Guimarães, Lamego e Matosinhos) assinaram acordos com o Governo, ao abrigo do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR, fundos europeus), no âmbito do qual Portugal assumiu o compromisso de construir ou reabilitar 26 mil habitações até junho de 2026.

As assinaturas decorreram na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

No quadro da estratégia do Governo para a habitação, que teve o seu início em junho, o Governo introduziu termos de responsabilidade e aceitação pelos municípios, que permitem às câmaras avançarem na construção ou reabilitação de habitações destinadas às famílias mais vulneráveis.

Carlos Moedas elogiou a medida do termo de responsabilidade, que permite às câmaras municipais "atuar mais rapidamente".

Já foram assinados acordos com cerca de uma centena de municípios de norte a sul do país.