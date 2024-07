Esmoriz. Incêndio em prédio mobiliza mais de 80 operacionais

Um incêndio num prédio habitacional, em Esmoriz, no distrito de Aveiro, está a mobilizar esta segunda-feira 87 operacionais e 33 viaturas, segundo a informação disponibilizada pela Proteção Civil.

À Renascença, fonte do Comando sub-regional de Aveiro da Proteção Civil adianta que o alerta foi dado pouco depois das 21h00, não havendo, por enquanto, confirmação de feridos.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, 12 pessoas foram retiradas do edifício por razões de segurança.

Publicações nas redes sociais mostram os bombeiros a recorrer a uma autoescada para retirar pessoas do edifício, enquanto o fumo aparenta sair apenas do andar mais baixo do edifício em causa.