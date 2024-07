Detido suspeito de agredir a mãe de 95 anos

Um homem de 57 anos foi detido em Lisboa por ser suspeito de agredir a sua mãe de 95 anos, após lhe exigir dinheiro para a compra de droga, informou esta segunda-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Suspeito do crime de violência doméstica, o homem foi detido na quinta-feira, na zona do Campo Grande, na cidade de Lisboa, pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, depois de a sua mãe ter pedido ajuda a um vizinho, indicou a polícia em comunicado.

De acordo com a PSP, a mulher de 95 anos foi "agredida pelo filho, com recurso a um objeto, quando exigia que esta lhe entregasse dinheiro para a compra de estupefacientes".

Em declarações à agência Lusa, fonte da PSP referiu que mãe e filho residiam na mesma habitação e que a vítima tinha "marcas visíveis" da agressão.

"O suspeito, na tentativa de encontrar dinheiro, revirou todo o quarto partindo vários objetos da habitação enquanto injuriava a mãe", adiantou a polícia, acrescentando que a vítima, com medo, fugiu e refugiou-se na casa de um vizinho onde conseguiu pedir ajuda, contactando a PSP.

Segundo a polícia, "o suspeito sofre de adições, sendo frequente o registo de comportamentos agressivos e de violência psicológica sobre a mãe".

No âmbito da detenção, os polícias encontraram uma arma proibida, um bastão artesanal, que foi apreendida e que se correlaciona com as marcas infligidas à vítima, revelou a PSP, referindo que foi ainda recolhida prova da prática de crimes de violência doméstica por parte do agressor.

A PSP indicou que o suspeito foi detido através de mandado de detenção fora flagrante delito e, "após ser presente a 1.º interrogatório judicial, saiu em liberdade ficando com a medida de coação de proibição de contacto com a sua progenitora".