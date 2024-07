Cuidado com o calor. DGS recomenda medidas de proteção adicionais

A Direção-Geral de Saúde (DGS) recomenda a adoção de medidas de proteção adicionais nesta semana, face ao aumento da temperatura no continente, com "especial atenção" aos doentes crónicos, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma subida das temperaturas máximas no interior do país a partir de hoje e até sexta-feira, com valores acima dos 40°C em algumas regiões e a ocorrência de noites tropicais, alertou a DGS num comunicado publicado no seu site.

A autoridade de saúde recomenda, entre outras medidas de proteção, que as pessoas se mantenham em ambientes frescos, pelo menos duas a três por dia, que evitem a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11h00 e as 17h00, e que usem protetor solar com fator superior a 30, renovando a sua aplicação de duas em duas horas.

A DGS aconselha ainda a ingestão de água ou de sumos de fruta natural e pede que se evite o consumo de bebidas alcoólicas.

Recomenda confecionar refeições frias e leves, comendo mais vezes ao dia, e utilizar roupa larga, que cubra a maior parte do seu corpo, e chapéu de abas largas e óculos de sol.