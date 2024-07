Criança morre afogada em piscina em Famalicão

Uma menina de sete anos morreu afogada, esta segunda-feira, na piscina de uma habitação. A tragédia aconteceu na localidade de Arnoso de Santa Maria, em Famalicão.

As circunstâncias do afogamento ainda não são conhecidas, adianta a edição online do Jornal de Notícias.

Para o local foram enviados bombeiros e uma Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER).

A Associação para segurança infantil e outras organizações alertaram, no início do verão, para oaumento do número de mortes de crianças por afogamento, lamentando a inércia do Estado quanto ao enquadramento jurídico das piscinas particulares e de empreendimentos turísticos e condomínios.



Num comunicado conjunto, a Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), a Associação Portuguesa de Profissionais de Piscinas (APP) e a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) lembram que as piscinas continuam a ser o local onde mais ocorre a morte de crianças por afogamento, que tem aumentado nos últimos anos.



Segundo as organizações, em 2023, há registo de pelo menos oito afogamentos de crianças, sabendo-se que, em piscinas, três morreram e duas foram hospitalizadas