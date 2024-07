Carris Metropolitana reestrutura rede para melhorar serviço em Alcochete e Montijo

A Carris Metropolitana anunciou uma reestruturação da rede de transporte rodoviário com melhorias na operação nos municípios do Montijo e Alcochete, em que se incluem mais ligações diretas a Lisboa partir de 1 de agosto.

Segundo um comunicado da empresa responsável pelos transportes públicos rodoviários na grande maioria dos municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML), a reestruturação prevê novas ligações diretas a Lisboa, Alcochete e à zona comercial do "Freeport", também em Alcochete, além de percursos prolongados que ampliam a cobertura territorial e a eficiência da rede.

"Uma das principais reestruturações a ocorrer em agosto será na linha 4600, segunda linha que transporta mais passageiros na área 4, por realizar um percurso de extrema importância entre o Barreiro e Alcochete", lê-se no comunicado.

A área 4 da Carris Metropolitana abrange os municípios de Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, todos no distrito de Setúbal.

A Carris Metropolitana adianta que a reestruturação da linha 4600 contará com "dois novos percursos integrados, passando a servir Alcochete de forma mais direta, via São Francisco".

No que respeita à melhoria das ligações a Lisboa, a Carris Metropolitana anuncia "um aumento substancial no número de horários, proporcionando maior conveniência e acessibilidade aos passageiros", salientando que vão ser acrescentados "55 novos horários nos dias úteis, 59 aos sábados e 57 aos domingos, distribuídos entre as linhas 4702, 4704, 4705 e 4707", que também se vão refletir nos "bairros do Areias e do Esteval, que vão passar a ter uma ligação direta a Lisboa".

As alterações previstas, segundo a empresa, contemplam também uma melhoria das ligações ao "Freeport", um dos principais centros comerciais de Alcochete, com o prolongamento do percurso das linhas 4600, 4501 e 4504, que vão permitir ligações diretas com o Barreiro e com o terminal do Montijo, estando ainda prevista a criação de novos horários para a linha 4702, com ligações diretas a Lisboa.

No comunicado, a Carris esclarece que a reestruturação anunciada resulta de estudos detalhados, com o objetivo de responder ao aumento da procura e à necessidade de melhorar cada vez mais a qualidade do serviço prestado aos seus passageiros.