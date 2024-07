Câmara de Coimbra adia discussão sobre estádio à espera de acordo com Académica

O motivo da suspensão prende-se com a vontade de o município "chegar a um entendimento" com a Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol, que gere aquele equipamento que é propriedade da autarquia e que ainda está a ser pago por esta.

O presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, decidiu suspender a reunião do executivo camarário, quando faltava discutir o ponto de situação de um novo acordo para o Estádio Cidade de Coimbra , cujo atual contrato termina no final deste mês, depois de o município o ter denunciado em 2023.

A Câmara de Coimbra suspendeu esta segunda-feira a reunião do executivo, que será retomada na quarta-feira, às 21h30, na esperança de que seja possível chegar a um entendimento sobre o estádio com a Académica até essa data.

Segundo José Manuel Silva, o programa de desenvolvimento desportivo foi pedido a 11 de junho e novamente a 3 de julho, mas o documento pretendido ainda não foi entregue pela Académica.

É objetivo do atual executivo que o novo acordo devolva à autarquia outra capacidade de atuação sobre aquele equipamento desportivo, nomeadamente a realização de grandes eventos (o acordo em vigor determina que qualquer receita fica para o clube) e a sua cedência gratuita a outros clubes do concelho.

"Acreditamos que vamos chegar a um entendimento"



No sábado, em comunicado enviado à agência Lusa, a Académica disse que "continua empenhada em conseguir chegar a um consenso" com a Câmara de Coimbra, comprometendo-se a apresentar durante o fim de semana um programa de desenvolvimento desportivo para garantir que parte das receitas das rendas dos espaços do Estádio Cidade de Coimbra fique na esfera do clube, para apoio à formação e ao futebol feminino.

No entanto, o documento ainda não chegou ao município, deu nota José Manuel Silva.

"Acreditamos que vamos chegar a um entendimento", vincou.