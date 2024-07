Associação Zero alerta para "destruição ambiental" com obra em ribeira de Abrantes

Tendo criticado um investimento de "milhões de euros para destruir em vez de reabilitar" pela "perversão dos objetivos de reabilitação", a Zero lembrou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) subscreveu um protocolo de colaboração com o município para a execução da obra de "Reabilitação da rede hidrográfica da ribeira de Rio de Moinhos com soluções de engenharia natural para diminuir a zona ameaçada pela cheia", facto que permitiu viabilizar uma candidatura de 2,7 milhões de euros (ME), dos quais dois milhões seriam comparticipados.

"Este evento, que irá simbolizar a morte ecológica do curso de água, tem o objetivo de chamar a atenção para os graves impactes ambientais resultantes do projeto de suposta requalificação da ribeira, que teve início em outubro de 2023, e que resultou na completa descaracterização das áreas", afirma a Zero.

Em comunicado, a associação indica que vai declarar na terça-feira, "juntamente com membros da comunidade local, a "morte" da ribeira de Rio de Moinhos, freguesia do concelho de Abrantes (Santarém), em "ação simbólica", como "alerta para a destruição ambiental devido ao projeto de requalificação" que ali decorre.

"A intervenção previa efetuar a requalificação ambiental e ecológica de um troço de quase cinco quilómetros daquela ribeira, entre Aldeia do Mato e a aldeia ribeirinha de Rio de Moinhos, junto dos aglomerados populacionais de Pucariça, Arco, Aldeinha e Rio de Moinhos, e que, de acordo com projeto de execução, seria efetuada "segundo as boas práticas de reabilitação de cursos de água com recurso à aplicação de técnicas de engenharia natural e de renaturalização do ecossistema ribeirinho", lembra a associação, que aponta a "graves problemas" nas obras em curso, "comprometendo os pressupostos do projeto".

Tendo lembrado que "o objetivo era repor as condições de serviço das infraestruturas danificadas pela passagem da tempestade "Elsa", em dezembro de 2019", a Zero afirma que a intervenção, no entanto, "tem sido alvo de profunda insatisfação de cidadãos locais, em particular do movimento de cidadãos "Salvar a Ribeira"", preocupação que afirma partilhar.

"A Zero considera que as obras em curso representam uma total perversão dos objetivos de reabilitação da rede hidrográfica com recurso a soluções de engenharia natural, designadamente porque o projeto não teve uma avaliação completa da situação de referência, focando-se apenas na componente de risco de cheia de forma insuficiente, excluiu o troço final da ribeira, que atravessa a povoação de Rio de Moinhos, uma área crítica que agora fica ainda mais ameaçada, e que destruiu cerca de 40.000 m2 de Reserva Agrícola Nacional".