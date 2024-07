Cantor Miguel Bravo detido antes de concerto por suspeitas de crimes sexuais

Várias fontes citadas pela imprensa apontam para a detenção do cantor Miguel Bravo , na última noite quando se preparava para subir ao palco nas Festas do Porto Alto. A detenção foi confirmada pela organização das Festas.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção ocorreu no sábado, na localidade de Porto Alto, no concelho de Benavente, tendo o suspeito sido detido pela Unidade Local Investigação Criminal de Évora.

De acordo com a PJ, a vítima, do sexo feminino, com 13 anos, "foi sendo instigada e persuadida", desde dezembro do ano passado, a trocas de fotos e vídeos de cariz sexual.

O detido vai ser presente no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora para primeiro interrogatório judicial na segunda-feira.

[Notícia atualizada às 14h20]