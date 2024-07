Ponta Delgada com 1,93 milhões para requalificar campos desportivos

A Câmara de Ponta Delgada vai investir cerca de 1,93 milhões de euros na requalificação dos campos desportivos de São Roque, Arrifes, Santo António e Jácome Correia, revelou hoje a autarquia açoriana.

Em comunicado, o município adianta que as obras que estão a decorrer no campo de futebol de São Roque, que representam um investimento de um milhão de euros, vão ficar concluídas a "tempo do início da próxima época".

"Este não é apenas mais um investimento numa infraestrutura desportiva do concelho. É uma aposta na promoção de hábitos de vida saudáveis e um forte incentivo à integração e valorização social de centenas de jovens da freguesia de São Roque", defendeu o presidente da Câmara, Pedro Nascimento Cabral (PSD), citado na nota de imprensa.

Aquela remodelação prevê a substituição do relvado sintético e intervenções ao nível da iluminação, rede de abastecimento de água, bancos de suplentes, vedação e nos sistemas de drenagem e rega.

A Câmara de Ponta Delgada também está a "avançar com o projeto da empreitada de substituição do relvado sintético do Campo de Jogos de Santo António", que vai custar cerca de 750 mil euros.

O município açoriano adianta ainda que investiu cerca de 180 mil euros para "modernizar as infraestruturas e o sistema de iluminação" do campo municipal Jácome Correia, localizado na freguesia de São Pedro, e do Campo de Jogos do Águia dos Arrifes.

Para o autarca de Ponta Delgada, os investimentos permitem responder às "aspirações e sonhos dos jovens" de "singrar no mundo do desporto e em provas oficiais".

Em junho, a Câmara atribuiu 250 mil euros a 96 entidades desportivas do concelho de Ponta Delgada ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto e à Atividade Física e Recreativa.