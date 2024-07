PJ detém suspeito de ter incendiado viatura na via pública em Coimbra

A PJ deteve na sexta-feira um homem supeito de ter incendiado esta semana uma viatura na via pública em Coimbra, cujas chamas propagaram-se a outras duas viaturas, anunciou hoje a Direção-Nacional.

O homem, 40 anos, terá ateado na madrugada de terça-feira fogo ao interior de um veículo estacionado na via pública na Quinta de Dom João.

As chamas propagaram-se a outros dois veículos, mas "o incêndio não assumiu proporções mais gravosas devido à rápida e eficaz intervenção dos Bombeiros Voluntários de Coimbra", refere a Direção-Nacional da PJ em comunicado.

O detido foi internado em ala psiquiátrica de estabelecimento prisional depois de ter sido presente a juiz para primeiro interrogatório judicial.

A detenção do suspeito foi feita pela Diretoria do Centro da PJ em colaboração com a PSP de Coimbra.