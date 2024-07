Clube Atlético e Cultural com ordem de despejo em Odivelas a partir de sexta-feira

O Clube Atlético e Cultural da Pontinha (CAC), um dos mais antigos na formação de futebol, anunciou hoje que vai ser despejado, a partir de sexta-feira, das instalações que ocupa provisoriamente em Odivelas, pertencentes ao sindicato dos jogadores.

Numa nota, o presidente do CAC revelou que a ordem de despejo por parte do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol deve-se ao facto de a Câmara Municipal de Lisboa (CML) "nunca mais" ter mantido "qualquer contacto" com a estrutura sindical desde o começo da época desportiva 2023/2024, "apesar dos vários e-mails enviados pelo sindicato e pelo próprio clube" e de "várias tentativas através de outras formas de comunicação", que não foram respondidas.

O clube ocupa as instalações do Sindicato, em Odivelas, ao abrigo de um protocolo com a CML, após ter sido retirado do complexo que ocupava no Bairro Padre Cruz, em Carnide, Lisboa, que foi destruído para que os terrenos fossem integrados no projeto de uma Feira Popular de Lisboa, previsto pelo anterior executivo lisboeta, de Fernando Medina, mas que o atual executivo camarário abandonou.