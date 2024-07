Arquipélago da Madeira sob aviso amarelo para tempo quente até segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo para tempo quente entre as 9h00 de hoje e as 18h00 de segunda-feira, indicando que a temperatura máxima poderá atingir os 29 graus.

O aviso abrange as costas sul e norte e as regiões montanhosas da Madeira e a ilha do Porto Santo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Apesar do alerta para tempo quente, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado entre sábado e segunda-feira no arquipélago, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado nesse período, soprando entre 10 a 35 km/hora.