Três feridos em incêndio em fábrica de laticínios na Ribeira Grande

Um incêndio num reservatório de combustível de uma fábrica de laticínios na Ribeira Grande, nos Açores, provocou esta sexta-feira ferimentos em três funcionários da unidade industrial, que tiveram de ser transportados para uma unidade de saúde, disse fonte dos bombeiros à Renascença.

O incêndio ocorreu na fábrica de laticínios da Bel, cerca das 09h30 locais (10h30 em Lisboa), na sequência de "uma explosão num reservatório de combustível", revelou o comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, citado pela agência Lusa.

Dois funcionários, que apresentavam queimaduras com alguma "gravidade" ainda foram assistidos no local e, posteriormente, transportados para uma unidade de saúde, tal como aconteceu com o terceiro ferido.

José Nuno explicou ainda que, "numa primeira fase, o incêndio ficou circunscrito ao reservatório" e foi dado como extinto cerca das 11h00 horas locais (12h00 no continente).

No combate ao incêndio e tratamento dos feridos estiveram cerca de 20 elementos dos bombeiros da Ribeira Grande, apoiados por Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponta Delgada e Ribeira Grande.

Os bombeiros deslocaram para o local seis viaturas.