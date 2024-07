Prescrição Cultural. Universidade do Porto recebe primeiro encontro sobre o tema

O que é a prescrição cultural? Essa é a primeira de muitas perguntas que salta à vista num encontro que é feito delas. O I Encontro Nacional sobre a Prescrição Cultural arranca esta sexta-feira no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto, e prossegue, no sábado, no Museu Nacional Soares dos Reis. Inquietar as pessoas e abrir os horizontes, sobretudo no que diz respeito à articulação entre a arte e a saúde, é o objetivo do encontro, explicou à Renascença a vice-reitora para os museus e cultura da Universidade do Porto, Fátima Vieira.

O programa do encontro é dividido entre os dias 19 e 20 de julho. No dia 19 será apresentado um projeto piloto que já se concretizou em oito municípios do distrito de Évora e será apresentada uma nova unidade curricular, uma "novidade absoluta", segundo Fátima Vieira. “Vamos apresentar uma nova unidade curricular de competências transversais e transferíveis de prescrição cultural. Será uma novidade absoluta, diria eu mesmo, a nível internacional. Vamos intervir já precocemente a nível da formação universitária dos nossos estudantes, vamos sensibilizá-los exatamente para esta articulação que é possível e que já está documentada, já está estudada entre a arte e a saúde”, disse.

Durante os dois dias do evento, haverá “mesas redondas” com a participação de alguns médicos. Para a implementação de projetos de grande escala, a vice-reitora revelou algumas parcerias: “A Universidade do Porto vai administrar um consórcio de prescrição cultural". Estarão envolvidos, além do Museu de História Natural e da Ciência, um conjunto de instituições como a Fundação Casa de Mateus, a de Vila Real, o Museu Abado de Bassado, em Bragança, o Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, ou o Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Também a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e a Universidade do Minho e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro serão parceiras. "A pergunta vai ser o que é que nós queremos esperar quando as instituições colaboram. E quando as instituições colaboram, torna-se realmente possível a implementação de projetos de grande escala. E aqui, aquilo que este consórcio vai permitir, é exatamente um compromisso coletivo, por parte de todos estes parceiros, para a definição e para a implementação e monitorização de estratégias de promoção da saúde mental e da saúde através da cultura e das artes”, revelou Fátima Vieira. A Universidade do Porto irá criar um programa de intervenção sistemática dividido em três eixos. O primeiro é o da formação, com a criação da unidade curricular disponível a todos os estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento da Universidade do Porto. Também haverá uma formação para profissionais de saúde, mediadores culturais e artistas em exercício de funções. O segundo eixo corresponde à ação. A Universidade do Porto e a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação irão apoiar a implementação de atividades. “Vai fazer consultoria, vai monitorizar também essas mesmas atividades e sobretudo, vai tentar fazê-lo articulando com os médicos e os psicólogos, nomeadamente os dos Serviço Nacional de Saúde”, explicou a vice-reitora. O último eixo é o da investigação. A partir da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, e em articulação com o Centro de Psicologia da Universidade do Porto, não haverá apenas um monitorizar das ações, mas também instrumentos para a medição do impacto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as artes e a cultura poderão ter um impacto positivo na saúde e no bem-estar das comunidades.