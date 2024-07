Moedas preocupado com aumento da criminalidade pede mais polícia para Lisboa

“Pedi ao Governo na altura e continuou a pedir hoje 200 polícias municipais, obtive apenas 25. Mas também precisamos de mais agentes da PSP na rua e isso é uma responsabilidade do Governo. Nós pedimos e continuamos a pedir”, sublinha Carlos Moedas.

“Eu e o presidente da Câmara do Porto fomos dos primeiros autarcas a dar o alerta, a dizer que precisávamos de mais Polícia Municipal e de mais PSP”, afirma o presidente da Câmara de Lisboa.

Assaltos, agressões, prostituição e consumo de droga fizeram com que a junta de freguesia de Santa Maria Maior já tivesse pedido uma intervenção urgente da autarquia de Lisboa.

O presidente da Câmara de Lisboa pede mais polícia nas ruas da capital. Em declarações à Renascença , Carlos Moedas reage às queixas do aumento de insegurança no centro da cidade.

Carlos Moedas admite que a criminalidade tem vindo a aumentar, apesar de defender que Lisboa continua a ser uma cidade segura.



“Lisboa é uma cidade segura, mas temos visto pelos números não só um aumento da criminalidade, mas da criminalidade violenta ou feita com maior violência. Isso não pode acontecer, temos que travar imediatamente algum aumento ou uma maior violência da criminalidade. Temos que ter mais polícia na rua e visibilidade”, defende o autarca.

O presidente da Câmara de Lisboa diz que é responsabilidade do Governo colocar mais polícias nas ruas para travar a insegurança, de que se queixam os moradores.

Na quinta-feira, dezenas de moradores da freguesia de Santa Maria Maior participaram numa sessão pública para se queixarem do aumento da insegurança que se vive nesta zona do centro histórico da capital e pedir mais policiamento.



Assaltos a viaturas e a lojas, consumo de droga em plena luz do dia e agressões físicas foram algumas das situações relatadas por dezenas de pessoas que se juntaram no Hotel Mundial, no Martim Moniz, para participar numa sessão pública de esclarecimento, promovida pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que engloba comporta os bairros de Alfama, Baixa, Chiado, Castelo, e Mouraria.