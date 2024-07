Incêndio em armazém em Ponta Delgada obriga a realojar quatro pessoas

Um incêndio que deflagrou esta sexta-feira num armazém em Ponta Delgada, nos Açores, obrigou ao realojamento de uma família de quatro pessoas e envolveu 30 operacionais no combate às chamas, avançou fonte da Proteção Civil à Lusa.

Segundo a mesma fonte, o incêndio casou danos numa casa adjacente ao armazém, obrigando ao realojamento de uma família de quatro pessoas por "motivos de precaução" e para fazer a desenfumagem da habitação.

O incêndio aconteceu num armazém de uma empresa de aluguer de carros, danificando 18 viaturas que se encontravam no interior do espaço localizado na zona do Ramalho, em Ponta Delgada.

O alerta foi dado pelas 17h35 locais (18h35 no continente), mobilizando os Bombeiros de Ponta Delgada e da Ribeira Grande, apoiados por 11 viaturas.

O fogo foi declarado extinto às 18h10 locais (19h10 no continente).

Fonte do Serviço de Bombeiros e Proteção Civil dos Açores realçou não existirem vítimas a reportar.