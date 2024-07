Fenprof acusa Governo de preferir "disputa entre escolas" a melhorias no ensino

A Fenprof acusou esta sexta-feira o Ministério da Educação de parecer estar mais preocupado em criar uma "disputa entre escolas" e uma "competição dos resultados" do que tentar perceber o que está mal para melhorar.

Numa reação ao anúncio feito pela equipa liderada pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, relativamente ao novo modelo de avaliação externa dos alunos, a Fenprof considera que "se trata de uma mudança de forma, mas que, na prática mantém tudo na mesma".

Na quinta-feira, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, anunciou o fim das provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos e o regresso das provas no final dos 1.º e 2.º ciclos (no 4.º e 6.º anos).

As provas de monitorização de aprendizagens (ModA) continuam sem contar para a nota final dos alunos, mas terão novidades, como o facto de os enunciados deixarem de ser divulgados para que alguns dos itens possam ser repetidos todos os anos e assim possam ser comparáveis ao longo dos anos, sendo possível perceber a evolução do trabalho feito pelas escolas e alunos, defendeu o ministro.