Embraer entregou 72 aeronaves no primeiro semestre do ano incluindo uma a Portugal

A Embraer informou esta sexta-feira que entregou 72 aeronaves no primeiro semestre de 2024, incluindo uma das cinco unidades do avião militar C-390 Millennium encomendadas pelo Governo de Portugal. Esse total indica um aumento de cerca de 14% face ao mesmo período do ano anterior, quando 62 aeronaves foram entregues aos clientes da empresa.

A fabricante de aeronaves brasileira também relatou, num comunicado ao mercado emitido sexta-feira, que a sua carteira de pedidos fechou o primeiro semestre do ano em 21,1 mil milhões de dólares (19,4 mil milhões de euros), uma subida de 20% na comparação anual e valor recorde de sete anos.

No primeiro semestre de 2024, a Embraer entregou 26 aeronaves comerciais e 45 aeronaves executivas e uma no segmento de Defesa.

Apenas entre abril e junho foram entregues 45 aeronaves (18 aviões comerciais e 27 aviões executivos), praticamente o mesmo que no mesmo período do ano passado (46), mas quase o dobro dos 25 aviões entregues nos primeiros três meses deste ano.

Os dados são compatíveis com as projeções da empresa, que prevê entregar entre 197 e 215 aeronaves este ano (entre 72 e 80 comerciais e entre 125 e 135 executivas).

A Embraer também salientou a entrega da segunda aeronave multimissão C-390 Millennium ao Governo de Portugal, que comprou cinco unidades desta aeronave fabricada pelo segmento de Defesa da empresa.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, a Embraer mantém-se acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.