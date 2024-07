CCDR-N usa antivírus Crowdstrike e registou "algumas anomalias"

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional - Norte adquiriu o antivírus Crowdstrike, aplicação que se admite ser responsável pelo apagão global dos sistemas informáticos com o Windows 10 que ocorreu esta sexta-feira, a nível global.

Em resposta a pergunta da Renascença, a instituição admite ter registado "algumas anomalias nos servidores Windows" no seu "parque informático interno", mas garante que os mesmos já foram "repostos" e "que a segurança da informação não foi afetada nem comprometida".

"Alguns postos de trabalho foram igualmente afetados, mas estão também a ser repostos sem perturbações relevantes pela equipa interna da Divisão de Sistemas de Informação", acrescenta ainda a CCDR-N.

CCDR-N gasta 8415€ no antivírus Crowdstrike

No Portalbase, sítio onde está alojada a base de dados dos contratos públicos, está indicada a existência de um contrato por ajuste direto para a "aquisição de subscrição do antivírus CrowdStrike Falcon Pro" realizado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

A adjudicação foi feita em junho de 2023, com o valor de 8.415,00 €.