Vão ser 95 em dois anos. Saiba onde ficam as novas Lojas do Cidadão

O executivo liderado por Luís Montenegro aprovou esta terça-feira um plano para abrir 23 novas lojas do cidadão em diversas localidades do país. O objetivo é chegar às 95 em 2026. O Governo não avança, para já, com uma lista completa dos concelhos que vão receber estes espaços destinados ao atendimento de diversos serviços públicos e privados, uma vez que, segundo fonte oficial, há ainda candidaturas em apreciação, pelo que não existe uma listagem definitiva.

Para já, a Renascença apurou que estão em fase de obra novas lojas em municípios como Barrancos, Bombarral, Constância, Ribeira de Pena ou Tondela.

Há ainda procedimentos de empreitada em curso em localidades como Vouzela, Vila Franca de Xira ou Alijó.

AMA previa em 2023 a abertura de 20 novas lojas até final de 2026

A Agência para a Modernização Administrativa tinha já anunciado através do seu site, em 2023, "a abertura de 20 novas lojas de cidadão, 300 Espaços Cidadão e 10 Espaços Móveis" até "final do ano de 2026".

Na altura, ficou a saber-se que dezanove municípios apresentaram candidatura à abertura de novas lojas: Vila de Rei, Tondela, Cartaxo, Vouzela Barrancos, Santiago do Cacém, Montijo, São João da Pesqueira, Constância, Ribeira de Pena, Castelo de Paiva, Vila Pouca de Aguiar, Vila Franca de Xira, Alandroal, Almada, Arouca; Alijó, Vendas Novas e Barreiro.

Alguns destes municípios fazem parte da lista (parcial) a que a Renascença teve acesso.

A AMA explicava então que "as referidas candidaturas estão inseridas no âmbito do Aviso dirigido a municípios para apresentarem candidaturas à abertura de novas Lojas de Cidadão beneficiando do financiamento dos fundos europeus no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)".