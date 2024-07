Mais de 100 idosos desaparecidos nunca foram encontrados

Nos últimos seis anos, entre 2018 e abril deste ano, desapareceram em Portugal 1146 idosos, com idades iguais ou superiores a 65 anos. Deste número, 115 continuam por localizar, avança esta terça-feira o Jornal de Notícias, que cita dados da PSP.

Segundo o jornal, o ano em que mais idosos desapareceram (265) foi em 2019, sendo que apenas dez não foram localizados.

O desaparecimento de idosos diminui durante o período da pandemia, mas os números voltaram a aumentar, assemelhando-se ao padrão de anos anteriores.



Este ano, no primeiro quadrimestre, foram registados 79 desaparecimentos, dos quais 67 já foram localizados.



A PSP admite, contudo, que o número de desaparecimentos possa estar subestimado, visto que há casos não são comunicados às autoridades.



De acordo com o mesmo jornal, a PSP não tem o registo do estado das pessoas quando foram encontradas, "ou seja, se foram encontradas com algum tipo de ferimento ou, infelizmente, sem sinais vitais".

Contactada também pelo JN, a GNR informou não ter os dados sistematizados.