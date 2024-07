Jovem de 19 anos detido por aquisição de moeda falsa

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal anunciou hoje a detenção de um jovem de 19 anos suspeito de ter encomendado 5.000 euros em notas falsas num país estrangeiro e que tinha em casa mais 30.000 euros falsos.

Segundo fonte oficial da PJ de Setúbal, a investigação teve início no passado mês de janeiro, quando a delegação aduaneira do aeroporto de Lisboa detetou uma encomenda suspeita com notas falsas de 50 euros, num montante global de 5.000 euros.

Dado que o destinatário residia na margem sul do Tejo, o caso transitou de imediato para a PJ de Setúbal, que, na segunda-feira, durante uma busca domiciliária, procedeu à detenção do suspeito e apreendeu-lhe mais 30.000 euros em notas falsas e uma arma proibida.

De acordo com a PJ de Setúbal, este tipo de encomenda é, normalmente, proveniente da China ou da Turquia, e as notas apreendidas "falsificações grosseiras" que não resistem a uma observação mais atenta, mas que, ainda assim, podem ser aceites em algumas circunstâncias e locais onde se fazem pagamentos em dinheiro.