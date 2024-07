Jorge Palma e Vasco Lourenço subscrevem Manifesto dos 50 por reforma na Justiça

O Manifesto dos 50 foi conhecido no início de maio, com um grupo de 50 personalidades a assinarem o documento em defesa de um "sobressalto cívico" que acabe com a "preocupante inércia" dos agentes políticos relativamente à reforma da Justiça, num apelo ao Presidente da República, ao Governo e ao parlamento.

Na lista hoje divulgada constam igualmente os nomes do empresário Mário Assis Ferreira e do jornalista José Carlos Vasconcelos.

Os subscritores pedem "uma reforma da justiça em defesa do Estado de direito democrático".

Já este mês, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) lançou um abaixo-assinado contra as críticas públicas de que tem sido alvo o MP, repudiando "falsidades" e rejeitando qualquer condicionamento relativamente ao poder político ou aos partidos da oposição.

Em causa nas críticas ao MP está, sobretudo, a atuação em dois processos com repercussões políticas: a Operação Influencer, que levou à queda do Governo socialista, e o caso relacionado com a investigação de suspeitas de corrupção na Madeira, que resultou também na demissão do Governo regional. .

Na semana passada, o ex-presidente do PSD Rui Rio responsabilizou o poder político pela realização de uma reforma da Justiça e garantiu que o objetivo dos subscritores do manifesto para reformar a justiça é alimentar "um sobressalto cívico" na sociedade.