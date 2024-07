Évora. Colisão faz um ferido grave e corta EN 256

O trânsito na Estrada Nacional 256 está cortado nos dois sentidos no concelho de Évora desde as 17h50 devido a uma colisão entre dois veículos, que causou um ferido grave, disseram fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à a agência Lusa que a colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um camião ocorreu na Estrada Nacional 256, entre Vendinha, no concelho de Évora, e Reguengos de Monsaraz, tendo o alerta sido dado às 17h38.

O ferido grave foi transportado para o hospital de Évora, adiantou a fonte do comando sub-regional.

Cerca das 20h30, a fonte da GNR disse à Lusa que "o camião está a impedir a circulação do trânsito, estando a ser aguardado um reboque para remover o veículo", não havendo ainda previsão para a reabertura da estrada.

Foram mobilizados para o local 15 operacionais dos bombeiros de Reguengos de Monsaraz, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por seis veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VNER) de Évora.