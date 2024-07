Enfermeiros fazem greve nacional a 2 de agosto

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) convocou esta terça-feira uma greve para 2 de agosto, alegando que a apresentação da proposta de alteração das grelhas salariais "continua por cumprir".

"O compromisso de apresentação de uma proposta de alteração à grelha, por parte do Ministério da Saúde, continua por cumprir", salientou o sindicato, ao adiantar que a paralisação vai abranger os turnos da manhã e da tarde.

Em comunicado, o SEP salientou ainda ser "obrigatório que a valorização dos enfermeiros e a melhoria das suas condições de trabalho se inicie já a 18 de julho", dia do arranque das negociações com o Ministério da Saúde, após as duas partes terem acordado, no início do mês, o protocolo negocial, ou seja, o calendário e as matérias a negociar.

Segundo o sindicato, a resolução das "injustiças relativas" a que esses profissionais estão sujeitos passa por orientações para as administrações das Unidades Locais de Saúde, o que continua por "cumprir, colocando em causa o desenvolvimento profissional e salarial dos enfermeiros".

O SEP alega também que os enfermeiros são convocados, a nível nacional, para trabalharem horas a mais que, na "maior parte dos casos, não são pagas ou são pagas como trabalho normal".

"É obrigatório que lhes seja permitido" tempo de descanso, reivindica a estrutura sindical, ao alertar que o sistemático recurso a trabalho extraordinário para colmatar a carência de enfermeiros agrava o "risco e a penosidade do exercício da profissão".

O SEP defendeu ainda as 35 horas semanais como o regime de trabalho dos enfermeiros.

Nas últimas semanas, têm-se realizado várias greves setoriais de enfermeiros, caso de paralisações nos centros de saúde da região de Lisboa e nos hospitais privados.

Ainda na área da Saúde, a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) já convocou uma greve nacional para 23 e 24 de julho, depois de ter manifestado o seu desacordo com o calendário proposto pelo Governo para as negociações das tabelas salariais.

Além desta greve nacional, a Fnam também marcou uma paralisação ao trabalho extraordinário nos cuidados de saúde primários a partir de 23 de julho e até 31 de agosto.