"Decreto-lei chama-nos mercenários". Médicos em Luta rejeitam convite para reunião com ministra

O movimento Médicos em Luta foi convidado para uma reunião, mas não quer ser recebido pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

Em declarações à Renascença, Helena Terleira, dos Médicos em Luta, explica que o movimento não é um sindicato e, por isso, não tem legitimidade para negociar com o Governo.

O seu único objetivo é dar força aos sindicatos e pedir à ministra da Saúde que chegue a acordo com o SIM e a FNAM, os sindicatos que representam o setor.

“Nós somos um grupo de médicos que discute num fórum médico aquilo que nós achamos que é melhor para o SNS, o que nós achamos que são as medidas mais corretas para reter médicos no SNS e o nosso intuito foi sempre, desde o primeiro momento, dar força aos sindicatos para que eles negociem com a Sra. ministra”, explica Helena Terleira.

“Nós achamos que a Sra. ministra tem é de negociar com os sindicatos. Tem de chegar a acordo com os dois sindicatos, têm de pôr na mesa das negociações aquilo que são as nossas reivindicações”, sublinha.