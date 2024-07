Apenas cinco candidatos para 108 vagas a oficiais de justiça

Apenas cinco pessoas se candidataram ao concurso aberto pela Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) para ingresso de 108 oficiais de justiça, revelaram esta terça-feira fontes sindicais da classe.

Em declarações à agência Lusa sobre o assunto, António Marçal, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), alertou que, face a esta situação e prevendo-se a aposentação de 358 oficiais de justiça até final do ano, o problema nos tribunais vai piorar, com muitos a entrarem em rutura.

Além da aposentação destes 358 oficiais de justiça por limite de idade, há outros funcionários judiciais que estão a tentar ingressar nos concursos abertos pela Autoridade Tributária (AT), que oferece melhores condições salariais.

Nas palavras de António Marçal, a solução do problema da falta de funcionários judiciais passa pela revisão do Estatuto e da tabela remuneratória, pois os 915,47 euros ilíquidos que se oferece a quem ingressa na carreira não permitem condições de vida dignas em Lisboa ou no Porto, onde os preços da habitação e de outros bens são mais caros.

O dirigente do SFL explicou que este concurso para ingresso de 108 oficiais de justiça era já o resultado do concurso lançado pela antiga ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, para novos 200 funcionários judiciais e que atraiu um número insuficiente de candidatos.

António Marçal advertiu que "isto é sinal" de que muitos núcleos dos tribunais irão entrar em rutura, sublinhando que "não são só as greves que paralisam os tribunais, mas também a falta de meios humanos".

Segundo relatou, a situação é sobretudo preocupante nas secretarias do Ministério Público, onde poderá "tornar-se impossível concluir muitos inquéritos", potenciando o risco de prescrição.

"Assim não vamos lá", desabafou António Marçal.