Observatório traça cenário de falta de camas e profissionais nos cuidados paliativos

Este relatório mostra, também, que a oferta de cuidados paliativos a nível nacional está longe de ser homogénea. Manuel Luís Capelas dá como exemplo os distritos de Leiria e Castelo Branco, que “continuam a não ter nenhuma equipa comunitária, e continuamos a não ter equipas de internamento especializadas nos hospitais universitários”.

No distrito de Lisboa, exemplifica o coordenador do Observatório, “não temos nenhuma unidade de cuidados paliativos num hospital do SNS, o que contraria todas as recomendações”,

A rede nacional de cuidados paliativos, explica Manuel Luís Capelas, continua longe de atingir o objetivo de servir toda a população.

“Nós precisaríamos na ordem das 900 camas por ano. No total, teremos cerca de metade, portanto, andaremos à volta das 400 camas em falta nas várias tipologias, de agudos e de não agudos.”

No relatório agora divulgado, o Observatório dos Cuidados Paliativos defende uma maior alocação de recursos e especialização dos profissionais para garantir a qualidade e acessibilidade destes cuidados a toda a população.