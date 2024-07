Homem detido pela PJ por tentar matar a ex-companheira com uma faca em Gaia

Um homem de 30 anos foi detido por ter tentado matar a ex-companheira com uma faca na zona de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, adiantou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explicou que o suspeito, que foi detido no domingo fora de flagrante delito, terá tentado matar a ex-companheira na madrugada de sábado.

O homem terá agredido a ex-companheira com uma faca de grandes dimensões na zona torácica provocando-lhe "graves ferimentos" que a obrigaram a internamento hospitalar, referiu.

Segundo a PJ, na origem da agressão terá estado uma discussão relacionada com a recente separação do casal, situação que o homem não terá aceitado.

Após tentar matar a ex-companheira, o suspeito colocou-se em fuga tendo-se, posteriormente, entregado às autoridades.

O detido vai agora ser presente a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação.