​Governo promete “reforçar investimento” para obras nas escolas

“Houve um grande investimento em 2010/2011, com a questão da Parque Escolar. Depois houve um período muito longo, sem investimento. Agora temos uma nova responsabilidade para as autarquias. Aquilo que o Governo fará não é, obviamente, demitir-se dessa responsabilidade, é colaborar em conseguir recursos para que possa ser feita a reabilitação dessas escolas, seja com o PRR, seja com fundos europeus, seja através do reforço de investimento nessa área”, detalhou.

O Governo promete reforçar o investimento para realizar obras nas escolas, uma garantia do ministro da Educação feita esta segunda-feira, após reconhecer "muitas desigualdades" no contexto atual.

Fernando Alexandre, ministro da Educação, à margem de uma reunião com diretores de escolas de Lisboa e Vale do Tejo, para preparar o próximo ano letivo.

Nestas declarações aos jornalistas, o ministro da Educação voltou a apelar para que as escolas se organizem de forma a começar o ano letivo a 12 de setembro, embora a proposta do calendário preveja que as aulas possam recomeçar até 16 de setembro.

Hoje foi a segunda de quatro reuniões com diretores de escolas. Na semana passada, a equipa ministerial esteve com os diretores de agrupamentos e escolas não agrupadas do norte, este segunda-feira foi a vez de Lisboa e Vale do Tejo e, até ao fim da semana, existirá uma reunião com os diretores do Alentejo e Algarve e ainda outra com os diretores do centro do país.