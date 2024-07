Exames do Secundário. Médias a Biologia e Português descem mais de um valor

As médias de Biologia e Geologia e Português caíram mais de um valor na primeira fase dos exames do secundário deste ano letivo, enquanto os resultados a Matemática subiram um valor.

Segundo uma nota do Ministérios da Educação divulgada esta segunda-feira, foram realizadas mais de 236 mil provas na 1.ª fase dos exames nacionais do secundário, com cerca de 20% a faltarem à chamada.

A disciplina com maior número de provas realizadas foi Biologia e Geologia, com mais de 37 mil, e uma média de 9,9 valores - a mais baixa entre as principais disciplinas e a maior queda em relação às médias do ano passado, de 1,5 valores.

A Português, a média também desceu bastante em relação ao ano letivo de 2022/2023: de 12,6 para 11,1, quase 1,5 valores de diferença, com quase 35 mil provas realizadas este ano.

No sentido contrário, Matemática subiu a média: era de 11,0 no ano passado e subiu para 12,1 este ano, mais um valor de crescimento, tendo sido realizadas mais de 32 mil provas.

Entre as principais disciplinas, a maior subida de média foi a História e Cultura das Artes, em que os resultados subiram de 10,3 para 11,9 valores. Além desta prova, também subiram as médias a Física e Química (subida de 0,3 valores), Economia A (subida de 0,6 valores) e História A( subida de 0,9 valores).

Além de Português e Biologia e Geologia, as médias baixaram nas disciplinas de Inglês, Geografia, Filosofia e Matemática Aplicada às Ciências Sociais.

Geometria Descritiva, que tinha registado a média mais baixa entre as principais disciplinas no ano passado, com uma média de 9,7 valores, subiu mais de um valor para os 10,8.

Tal como em anos anteriores, em 2024 os alunos realizaram exames às disciplinas escolhidas como provas de ingresso e, também, para melhoria da classificação final.