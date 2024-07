Moita do Ribatejo. Motociclista de 19 anos morre em colisão rodoviária

Um jovem, de 19 anos, morreu este domingo na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo, no concelho da Moita do Ribatejo (Setúbal), disseram à agência Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional da Península de Setúbal indicou que o alerta para o acidente, que ocorreu no centro da vila de Alhos Vedros, no concelho da Moita do Ribatejo, foi dado às 16h38.

A mesma fonte acrescentou que a vítima mortal é o condutor do motociclo, tendo o óbito sido declarado no local.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 15 operacionais dos bombeiros, GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por seis viaturas, entre as quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital do Barreiro.