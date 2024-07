Despiste e incêndio. Quatro jovens morrem em acidente de carro em Melgaço

Quatro jovens morreram e dois estão gravemente feridos na sequência de um despiste de um veículo, ocorrido na madrugada deste domingo, em Melgaço.

Ao despiste seguiu-se o embate contra uma árvore e um incêndio na viatura. A tragédia deu-se na Estrada Municipal 202, entre as localidades de Lamas de Mouro e Gavieira.

O alerta foi dado à 1h17 e no local chegaram a estar 24 operacionais apoiados por 10 veículos das forças de socorro, disse fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho.

As vítimas "são jovens entre os 18 e os 19 anos" que viajavam no mesmo veículo.

Inicalmente foi avançado o número de três mortos, mas, de acordo com o JN, uma quarta vítima morreu a caminho do hospital.

As vítimas mortais são dois rapazes e duas raparigas.

Há outras duas raparigas feridas com gravidade.