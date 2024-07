Santo Tirso. Morte de casal de idosos investigado pela Polícia Judiciária

Um casal de idosos que "não era visto há alguns dias" foi encontrado morto em casa este sábado em Santo Tirso, no distrito do Porto, indicaram várias fontes da Proteção Civil.

As circunstâncias da morte dos dois idosos que teriam idades entre os 70 e os 80 anos estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.

À Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto "foi solicitada uma abertura de porta e encontradas duas pessoas cadáver".

Já os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso indicaram à Lusa que um dos idosos estava na casa de banho e outro no quarto. O alerta foi dado pela GNR de Santo Tirso.

A ocorrência foi registada às 11h50 na Ruas dos Casais, em Carreira, concelho de Santo Tirso.

No local estiveram, além dos bombeiros e da GNR, o INEM com uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João, no Porto.