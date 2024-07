Acidente na Suíça. Dois dos feridos graves são portugueses

O acidente com andaimes que ocorreu esta sexta-feira numa obra em Prilly-Malley, perto de Lausanne, na Suíça matou um português e feriu outros três. Dois deles estão em estado grave e um é considerado ferido ligeiro, confirmou à Renascença fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, este sábado.



A mesma fonte adianta que os trabalhos de remoção dos escombros no local do acidente estão "em fase de conclusão" e que não existe "qualquer possibilidade de haver ainda eventuais vítimas soterradas".

"Tudo aponta para que, no decurso do fim de semana, não haja mais desenvolvimentos da parte das autoridades policiais suíças", admite a mesma fonte que, contudo, assegura que a embaixada em Berna "permanecerá atenta e a acompanhar o evoluir da situação", com a situação dos feridos graves a ser monitorizada pelo consulado geral em Genebra.