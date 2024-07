Presidente do INEM sai do lugar ao fim de uma semana

O novo presidente do INEM, Vítor Almeida, recua e deixa o cargo uma semana depois de ter sido nomeado.

O Governo tinha nomeado Vítor Almeida para liderar o Conselho Diretivo do Instituto de Emergência, em regime de substituição por dois meses. No entanto, de acordo com o Jornal de Notícias, acabou por apresentar a demissão à ministra da Saúde.

O diário diz que Almeida impôs condições que a tutela não acolheu. O caso dos helicópteros de emergência terá sido a principal razão para o desentendimento.