Moradores voltam a exigir fim dos fumos da fábrica de cortiça de Silves

Os moradores em Vale da Lama, no concelho de Silves, voltaram esta sexta-feira a exigir o fim da emissão dos fumos da fábrica da cortiça local do Grupo Amorim, contestando os sucessivos adiamentos para a resolução do problema.

"As várias dezenas de moradores estão a perder a confiança na empresa, depois de esta se ter comprometido a resolver o problema em 2023", disse à Lusa Nuno Neves, porta-voz dos moradores, no final de uma reunião na Câmara de Silves, no distrito de Faro.

Os moradores, que se constituíram num movimento cívico designado "Os Vizinhos da fábrica", alegam que a Corticeira Amorim Cork Insulation não cumpriu o plano apresentado à Câmara Municipal e à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, para a eliminação dos fumos até final de agosto de 2023.

A emissão de fumos e o ruído da fábrica dedicada à produção de aglomerados de isolamento de cortiça e instalada no Vale da Lama têm motivado queixas dos moradores há vários anos.

De acordo com Nuno Neves, a empresa comprometeu-se esta sexta-feira - em mais uma reunião periódica com a CCDR, a Câmara de Silves e os moradores - "a acabar com os fumos até junho de 2025".

"A empresa alegou problemas na instalação dos filtros especiais para o fim dos fumos, mas deixou a promessa de que o assunto está a ser tratado e ficará resolvido no próximo ano", adiantou.

As queixas dos moradores levaram o município a tomar a iniciativa de servir de mediador entre a corticeira, residentes, a CCDR do Algarve e o Grupo Pestana, com um campo de golfe também afetado pelo fumo.

Nuno Neves explicou que "o problema não foi resolvido totalmente", mas que se verificou "uma diminuição do fumo branco e uma redução do ruído".

Para pedir o fim dos fumos e do "desconforto ambiental que os mesmos provocam", o movimento composto por residentes na proximidade da fábrica promove concentrações à entrada da Câmara nos dias em que decorrem as reuniões.

O porta-voz adiantou que "a confiança dos moradores em relação à empresa tem vindo a diminuir, depois de o compromisso em colocar um fim ao problema ter sido amplamente ultrapassado", mas "vão aguardar com serenidade a nova data apontada".

Entretanto, disse, ficou já agendada uma nova reunião para o início do mês de novembro, para que a Corticeira Amorim faça um novo ponto da situação.