Junta exige à Câmara de Lisboa intervenção "urgente" no cemitério de Benfica

O presidente da junta de Benfica, Ricardo Marques, exigiu hoje a intervenção "rápida e urgente" da Câmara Municipal de Lisboa no cemitério de Benfica, grande parte do qual está em situação de abandono, num cenário que considerou "dantesco".

Segundo Ricardo Marques (PS), já havia queixas de fregueses devido à falta de manutenção do espaço, mas nos últimos meses aumentaram para "dezenas e dezenas" as reclamações sobre as condições de degradação de um dos principais cemitérios de Lisboa.

Como em Lisboa as competências dos cemitérios cabem à câmara, era para o município que a junta encaminhava as reclamações.

"Eu andava a ouvir as queixas, mas, como [o cemitério] não é da nossa gestão e não vou lá frequentemente, tive o cuidado de ir fazer uma visita anteontem [quarta-feira] e saí de lá chocado. Chocado. E percebo perfeitamente o estado de consternação dos cidadãos", afirmou.

As declarações do autarca são sustentadas por fotografias publicadas nas redes sociais da junta, em que se veem campas partidas, restos de jazigos espalhados, arruamentos com buracos nos pavimentos e até placas com o nome de pessoas espalhadas e partidas pelo chão.