Comboio abalroa carro em Silves e faz seis feridos

Um carro foi abalroado por um comboio numa passagem de nível em Silves, esta sexta-feira, confirmou a Renascença junto de fonte da CP.

Há seis feridos, três deles em estado grave. Segundo o sub-comando do Algarve, os feridos são de nacionalidade holandesa, têm idades entre os 17 e 25 anos. Eram todos passageiros do ligeiro e dois deles foram transportados de helicoptero para o Hospital de Faro. Os restantes seguiram de ambulância.

O comboio ficou danificado e os 24 passageiros tiveram de ser retirados e transportados de autocarro. A ligação da Linha do Algarve esteve interrompida entre Alcantarilha e Silves durante várias horas. "Após a conclusão dos trabalhos de socorro ao acidente" pelas autoridades "e confirmadas as condições da via, foi reposta a circulação ferroviária na Linha do Algarve", revela a IP num comunicado enviado para as redes sociais. A CP, por seu turno, informou que a circulação foi retomada às 11h30.

A colisão aconteceu, garante a Proteção Civil, às 08h17.

No local, avança o site da Proteção Civil, estão 33 operacionais, auxiliados por 12 veículos e um meio aéreo.

[Notícia atualizada às 12h58 de 12 de julho de 2024]