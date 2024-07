Bloom Festival. Amantes de música eletrónica "chamados" ao Museu Soares dos Reis

O Jardim do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, recebe no fim de semana o Bloom Festival, para amantes de música eletrónica



O festival conta com mais de 15 nomes internacionais, tais como Alex Wann, Satori, Stephan Jolk, Notre Dame e Mestiza, e locais como Gusta-vo, Miguel Rendeiro e Martim Rola.

Alex Wann, Notre Dame e Stephan Jolk são os cabeças de cartaz desta edição.



Para quem quiser continuar a disfrutar da noite, vão ainda haver after parties no clube Central, no Porto.

Os bilhetes já se encontram disponíveis. O passe geral tem o custo de 35€ e o VIP 75€; o bilhete diário custa entre 15€ e os 20€ e em formato VIP 40€.