Urgências em Aveiro e Águeda encerradas esta noite e madrugada

A Urgência de cirurgia do Hospital de Aveiro e a urgência geral do Hospital de Águeda da Unidade Local de Saúde (ULS) da região de Aveiro vão encerrar esta quinta-feira à noite e na madrugada de sexta-feira, segundo fonte hospitalar.

De acordo com a mesma fonte, aqueles dois serviços estarão encerrados entre as 20h00 desta quinta-feira e as 8h00 de sexta-feira, uma situação que tem a ver com a dificuldade em encontrar médicos para preencher as escalas.

"Os doentes urgentes daquela região deverão ligar para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) que os irá encaminhar para outras unidades hospitalares", referiu a mesma fonte.