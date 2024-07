Três carros arderam durante a madrugada em Lamego

Três carros arderam esta quinta-feira de madrugada numa avenida da cidade de Lamego, não estando as causas ainda apuradas, disse à agência Lusa fonte do comando sub-regional do Douro.

A mesma fonte explicou que o alerta foi dado cerca das 06h00 e que "um carro ardeu na totalidade, outro parcialmente e o terceiro um pouco", na Avenida 05 de outubro. Deslocaram-se ao local duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Lamego (distrito de Viseu), com dez operacionais, e a PSP, acrescentou.