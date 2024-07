Trabalhadores da CP e IP exigem ao Governo fim das desigualdades entre empresas

Para a Fectrans, CP e IP "têm de ser vistas como um todo, porque todas as categorias são necessárias" para a operação da CP.

O coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), José Manuel Oliveira, adiantou à Lusa que a iniciativa juntou entre 400 e 500 trabalhadores da CP -- Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal (IP), na estação de Entrecampos, que aprovaram uma resolução para reivindicar "junto do Governo a necessidade de admitir mais trabalhadores e combater as desigualdades que hoje existem entre trabalhadores nestas empresas".

Centenas de trabalhadores da CP e IP reuniram-se esta quinta-feira em plenário, em Lisboa, onde aprovaram uma resolução entregue ao Governo, a exigir o fim das desigualdades entre as duas empresas e a admissão de mais trabalhadores.

A resolução foi depois entregue no Ministério das Infraestruturas.

José Manuel Oliveira acusou ainda a CP de ter criado dificuldades "de forma ilegal" à participação de trabalhadores no plenário, tendo ameaçado com faltas injustificadas, uma vez que teriam de se deslocar de outros pontos do país a Lisboa.

A Fectrans garantiu que esta postura da empresa "vai ter resposta do ponto de vista jurídico".

A Lusa questionou a CP, que "nega categoricamente as acusações da Fectrans".