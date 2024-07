Redução de lista de espera de doentes oncológicos foi "trabalho cosmético", dizem Médicos em Luta

O movimento Médicos em Luta afirmou esta quinta-feira que a redução da lista de espera de cirurgia de doentes oncológicos foi "um trabalho cosmético", uma vez que não trata os doentes em todas as vertentes necessárias.



O Governo criou um regime excecional de incentivos para reduzir a lista de doentes oncológicos à espera de cirurgia, tendo a ministra da saúde, Ana Paula Martins, anunciado na quarta-feira que, dos 9.374 doentes que aguardavam cirurgia em abril, estavam 349 por operar.

"Libertaram as listas de espera da cirurgia oncológica, mas não resolveram o problema dos doentes oncológicos", disse à agência Lusa Helena Terleira.

O movimento inorgânico entrega na sexta-feira à ministra uma carta aberta, que conta hoje com cerca de 500 assinaturas, a alertar para a indisponibilidade dos médicos fazerem horas extraordinárias acima do limite legal, caso as negociações com os sindicatos não cheguem "a bom porto".

A médica enfatizou que os doentes são operados, mas "se não houver quem leia as lâminas de anatomia patológica", camas para internar os doentes, oncologistas para avaliar estes doentes, radioterapeutas para fazer radioterapia, "estes doentes fizeram metade do trabalho de oncologia".

"Fizeram um trabalho cosmético de libertar lista de espera de cirurgia oncológica, mas não trataram os doentes oncológicos em todas as vertentes que é necessário tratar", critica Helena Terleira.

Para Helena Terleira, esta medida, que é apresentada como "o maior êxito" da tutela, faz parte de um conjunto de "medidas avulsas" que faz pensar que "o que interessa são medidas cosméticas".

"Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma resolução séria, profunda dos problemas do SNS. Nós queremos reter médicos no SNS", disse.

"Todo o dinheiro do SNS" investido em tarefeiros

A internista critica o dinheiro gasto pelo Estado em prestadores de serviços nas urgências.

Helena Terleira reconhece que tem de haver tarefeiros, mas defende que não se pode investir neles "todo o dinheiro do SNS".

Além disso, vincou, está a dar-se "um sinal aos colegas mais novos" de que não vale a pena especializarem-se, porque um ano após saírem da faculdade podem estar nos serviços de urgência a ganhar um vencimento por hora que é o dobro de um assistente hospitalar graduado.