PJ detém homem que terá tentado matar ex-namorada de conhecido na Suíça

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quarta-feira em Santa Maria da Feira, um homem, de 28 anos, suspeito de ter tentado matar, na Suíça, a ex-namorada de um conhecido a mando deste.

Em comunicado enviado esta quinta-feira, a PJ descreve que os factos ocorreram em outubro de 2022, em Aures, na Suíça, junto à residência da vítima, de nacionalidade francesa, que mantinha uma relação amorosa com um cidadão português, ali emigrado.

O homem, de 28 anos, agora identificado e detido pela diretoria do Norte da PJ pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, terá sido um dos três que tentaram matar a mulher a mando do ex-namorado desta.

De acordo com a PJ, "inconformado com o fim do relacionamento" um dos homens, um português a viver na Suíça, contactou um amigo que, na companhia de um seu conhecido, se deslocaram lá para agredirem a vítima.

"A agressão consistiu em regar a mulher com gasolina e atear-lhe fogo, causando-lhe graves queimaduras que colocaram em perigo a sua vida, implicando um prolongado internamento hospitalar", refere a polícia.

Atualmente, o ex-namorado da vítima encontra-se detido na Suíça, o amigo deste foi detido em França e extraditado para a Suíça e agora, em Portugal, foi detido o último interveniente na agressão.

O detido, empregado de restauração, ficou em prisão preventiva.