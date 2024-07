Greve na Carris. “O meu patrão já me ligou, a perguntar o que está a acontecer"

Veio da estação de Benfica, da linha ferroviária de Sintra, para apanhar, como todos os dias, o 750, para Algés, que a deixa em Alfragide, à porta do emprego. Atravessa as passadeiras e dá de caras com uma paragem de autocarro onde estarão cerca de 250 pessoas.

“Agora é só esperar pelo autocarro. Quando ele aparecer, vamos”, dizia, esperançada, Paula Monteiro, que não sabia da greve.

Confrontada com a notícia, encolheu os ombros e admitiu que, “sendo preciso”, fará o percurso a pé.

“Não trabalho longe, é em Alfragide”, dizia, enquanto tirava o casaco porque o calor já apertava e se fazia ao caminho. Uma hora depois, às dezenas de pessoas à espera juntaram-se outras tantas dezenas, acabando por levar a fila para uma rua adjacente, próxima da esquadra de polícia.

No meio da fila, ou melhor, na amálgama de habituais utentes da Carris entretanto espalhados junto á paragem, Humberto do Rosário, são-tomense há dois meses em Portugal. Estava aflito para chegar ao trabalho.

“O meu patrão já me ligou, a perguntar o que está a acontecer. Vou para Algés e não tenho outra alternativa para chegar. Deixo tudo na mão de Deus”. Mas nem a fé o salvou.